"Техноград" пригласил школьников в детский лагерь на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инновационный образовательный комплекс "Техноград" пригласил детей от 7 до 13 лет в детский лагерь на ВДНХ. Там для школьников организуют четыре тематических смены по пять дней каждая, передает портал мэра и правительства города.

На смене "Путешествие в профессии" дети разберутся в устройстве водопровода, соберут лего-робота, создадут компьютерную игру и научатся готовить.

На "Медиасмене" школьники попробуют себя в роли режиссера, оператора, сценариста, видеомонтажера, актера, спортивного журналиста и телеведущего.

В "Школе видеоблогинга" ребятам подберут темы для роликов, научат держать себя перед камерой, снимать и монтировать ролики и работать с аппаратурой по звуку.

Создавать персонажей и оживлять их на экране научат в "Школе мультипликации". Ребята освоят техники графики и создадут собственные мультфильмы.

Занятия начнутся 10 июня и будут проходить с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00. Комплекс "Техноград" расположен в "Парке знаний" в нескольких тематических павильонах.

Ранее Сергей Собянин открыл мастерские и арт-резиденции для художников, созданные в рамках совместного проекта ВДНХ и Музея современного искусства "Гараж".