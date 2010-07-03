"Техноград" пригласил школьников в детский лагерь на ВДНХ

Инновационный образовательный комплекс "Техноград" пригласил детей от 7 до 13 лет в детский лагерь на ВДНХ. Там для школьников организуют четыре тематических смены по пять дней каждая, передает портал мэра и правительства города.
На смене "Путешествие в профессии" дети разберутся в устройстве водопровода, соберут лего-робота, создадут компьютерную игру и научатся готовить.
На "Медиасмене" школьники попробуют себя в роли режиссера, оператора, сценариста, видеомонтажера, актера, спортивного журналиста и телеведущего.
В "Школе видеоблогинга" ребятам подберут темы для роликов, научат держать себя перед камерой, снимать и монтировать ролики и работать с аппаратурой по звуку.
Создавать персонажей и оживлять их на экране научат в "Школе мультипликации". Ребята освоят техники графики и создадут собственные мультфильмы.
Занятия начнутся 10 июня и будут проходить с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00. Комплекс "Техноград" расположен в "Парке знаний" в нескольких тематических павильонах.
Ранее Сергей Собянин открыл мастерские и арт-резиденции для художников, созданные в рамках совместного проекта ВДНХ и Музея современного искусства "Гараж".
Собянин рассказал об образовательном комплексе "Техноград"
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