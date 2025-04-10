Более 55 тысяч мероприятий провели столичные спасатели на воде с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 55 тысяч мероприятий было проведено столичными спасателями на воде с начала текущего года, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

В этот список вошли 14,2 тысячи патрулирований и 25,7 тысячи бесед с отдыхающими о правилах безопасного поведения у воды. Кроме того, специалисты выпустили более 14,7 тысячи предупреждений о неблагоприятных погодных условиях и напоминий о мерах безопасности через громкоговорители.

Также было организовано около 88 мастер-классов и других занятий для детей и подростков. На них ребятам рассказывали о правилах безопасного поведения на воде и обучали оказанию первой помощи пострадавшим.

"Напоминаем: если вы стали свидетелем несчастного случая – незамедлительно звоните по телефону 112", – напомнили в ведомстве.

Для предотвращения возможных инцидентов свыше 70 спасателей круглосуточно патрулируют городские реки и водоемы на судах на воздушной подушке. В мероприятиях задействованы более 25 таких судов.

Также в целях предотвращения происшествий столичные спасатели постоянно ведут профилактическую работу. Например, они посещают школы и общаются с учащимися.