Свыше 70 спасателей круглосуточно патрулируют столичные водоемы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Свыше 70 спасателей патрулируют на судах на воздушной подушке городские реки и водоемы для предотвращения возможных инцидентов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что всего в патрулировании столичных водоемов задействовано свыше 25 судов на воздушной подушке.

"Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час, он укомплектован необходимыми средствами спасения", – приводит слова Бирюкова телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Также в целях предотвращения происшествий столичные спасатели постоянно ведут профилактическую работу. Например, они проводят разъяснительные беседы с горожанами, а также посещают школы и общаются с учащимися. Кроме того, специалисты следят за местами несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли, а также регулярно замеряют толщину льда на Москве-реке и других городских водоемах.

В данный момент толщина льда на Москве-реке у Карамышевской набережной и Серебряного бора составляет до 15 сантиметров, в заливах и поймах этот показатель варьируется от 12 до 30 сантиметров, на Химкинском водохранилище – до 25 сантиметров, а на внутренних водоемах – от 17 до 30 сантиметров, на прудах в ТиНАО – до 30 сантиметров.

В связи с перепадами температуры лед на водоемах хрупкий, поэтому москвичей просят не выходить на него, а также внимательно следить за своими детьми и домашними питомцами во время прогулок у воды.

Ранее сотрудники МЧС РФ спасли мальчика, который провалился под лед в Москве. Инцидент случился в Битцевском парке. Самостоятельно выбраться ребенок не смог, поэтому очевидцы позвонили в службу спасения. В результате водолазы при помощи лестницы вытащили мальчика и передали его врачам.

