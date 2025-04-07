Около тысячи знаков безопасности обновят на столичных водоемах

Фото: пресс-служба ГУП "Мосводосток"

До конца апреля на 270 московских водоемах заменят около тысячи знаков безопасности. Вместо зимних информационных щитов будут установлены летние, необходимые для предупреждения несчастных случаев на воде. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На Царицынских прудах заменят 55 информационных щитов, на Кузьминских прудах – 54, на Головинских прудах – 21 знак, на Путяевских прудах в парке "Сокольники" – 16. Еще восемь информационных щитов заменят на Новодевичьих прудах.

Также в комплексе городского хозяйства Москвы уточнили, что места установки и количество знаков безопасности подбираются так, чтобы их было видно с любой точки на берегу.

Ранее в Москве было отремонтировано свыше 10 тысяч домов, построенных по типовым проектам. Специалисты привели в порядок фасады и крыши, а также произвели замену окон в местах общего пользования.