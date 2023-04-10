Москва вошла в топ городов мира по числу миллиардеров

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Москва заняла шестое место в рейтинге городов мира по количеству проживающих в них миллиардеров. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Forbes.

За год российская столица поднялась на одну строчку рейтинга. На данный момент в ней проживает 61 миллиардер, что на восемь больше, чем годом ранее. Их общее состояние оценивается в 307 миллиардов долларов.

Среди самых богатых москвичей значится президент горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин с состоянием в 23,7 миллиарда долларов. За ним идут глава инвестиционной корпорации "АЕОН" Роман Троценко (3,2 миллиарда) и председатель совета директоров "Объединенной металлургической компании" Анатолий Седых (1,8 миллиарда).

Городом, где живет больше всего миллиардеров признан Нью-Йорк. Общее состояние 101 его жителя превышает миллиард долларов, а самым богатым из них является Майкл Блумберг. Среди других городов, попавших в рейтинг Forbes, оказались также Гонконг и Пекин, Дели и Мумбай, Лондон, Сан-Франциско, Шанхай и Шэньчжэнь.

Ранее основатель компании "Еврохим" и Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко впервые возглавил список самых богатых россиян по версии Forbes. За год его состояние выросло более чем в два раза, до 25,2 миллиарда долларов.



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