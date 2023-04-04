Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Российский предприниматель, основатель компании "Еврохим" и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко впервые возглавил список Forbes самых богатых россиян. Об этом сообщает Forbes.

Согласно данным издания, состояние Мельниченко за год выросло более чем в два раза, до 25,2 миллиарда долларов. Это произошло из-за увеличения стоимости "Еврохима", который производит удобрения. Именно эта сфера экономики России после начала специальной военной операции начала стремительно расти.

Помимо Мельниченко, в рейтинг 20-ти самых богатых россиян вошли: совладелец "Акрона" Вячеслав Кантор и Андрей Гурьев, который владеет со своей семьей порядка 50% "ФосАгро". Состояние Кантора оценивается в 11,3 миллиарда долларов, таким образом он разместился на 11-й позиции. В свою очередь, Гурьев находится на 15-м месте с состоянием в 9,7 миллиарда долларов. В прошлом году Кантор и Гурьев находились на 27-м и 24-м месте соответственно.

В Forbes уточнили, что в 2022 году Мельниченко занимал девятую позицию среди наиболее богатых россиян. В марте прошлого года он подпал под санкции ЕС, тем самым снизил доли в "Еврохиме" и СУЭК до 0%. По словам представителя бизнесмена, с 9 марта прошлого года Мельниченко перестал быть бенефициаром в обеих компаниях, уйдя с постов члена совета директоров и неисполнительного директора.

До подпадания под санкции предприниматель был бенефициаром 100% акций "Еврохима" и 92,2% – СУЭК. Представитель Мельниченко уточнил, что предприниматель хочет оспаривать санкции в суде.

По данным издания, на втором месте рейтинга 2023 года расположился крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин. В этом году состояние бизнесмена оценивается в 23,7 миллиарда долларов. На третьем месте находится владелец НЛМК Владимир Лисин, чье состояние в 2023 году оценивается в 22,1 миллиарда долларов.

Общее состояние миллиардеров России в глобальном рейтинге наиболее богатых людей увеличилось с прошлогодних 353 миллиардов долларов до 505 миллиардов долларов. Это произошло из-за того, что в прошлом году рейтинг формировался во время сильной паники из-за спецоперации, когда котировки российских акций упали. Именно поэтому оценки состояний российских граждан снизились. В рейтинге 2023 года котировки и курс рубля зафиксировались по состоянию на 10 марта, в тот день курс рубля составлял 75,9 рубля за доллар.

Однако в Forbes уточнили, что результаты 2023 года лучше сравнивать с 2021 годом для чистоты общей картины. В 2021 году совокупное состояние российских миллиардеров оценивалось в 606 миллиардов долларов.

Ранее агентство Bloomberg представило рейтинг "Индекс миллиардеров", в котором приводятся данные по состоянию богатейших бизнесменов России.

Наибольшую прибыль аналитики зафиксировали у главы и основного владельца "Лукойла" Вагита Алекперова. С начала 2023 года он заработал 2,5 миллиарда долларов, что позволило увеличить его общее состояние до 17,9 миллиарда.

Владимир Лисин возглавил список самых богатых россиян по версии Forbes

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