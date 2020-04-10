Сервис проката велосипедов в Москве начал работу

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Велопрокат в столице начал работать раньше обычного срока. Первая половина станций открылась в пятницу, 10 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Остальные станции, где москвичи смогут взять велосипеды, заработают через неделю, передает РИА Новости.

По словам главы города, взять велосипеды на недолгие поездки можно будет бесплатно.

При этом время бесплатных поездок ограничат, чтобы воспользоваться системой велопроката могли волонтеры и курьеры.

В департаменте транспорта отметили, что на период самоизоляции велопрокат столицы будет доступен только для курьеров и волонтеров.

Собянин добавил, что инструкции по подключению к бесплатному тарифу уже передали в волонтерские организации, курьерские службы.

29 марта Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Выходить из дома можно только для поездки на работу, если предприятие не перешло на удаленный режим, а также для посещения банка, магазинов вблизи от жилья и для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от подъезда.