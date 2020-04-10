Разделы mos.ru стали открываться быстрее

08:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Работа с разделами mos.ru с мобильных устройств стала удобнее, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Технология легких страниц позволяет быстро открывать нужные разделы даже при низкой скорости сети. После ее внедрения продолжительность нахождения пользователей на портале увеличилась вдвое. Пока нововведение коснулось наиболее посещаемых разделов, в будущем его распространят на все страницы портала.
Отмечается, что в 2019 году трафик на mos.ru вырос на 25%, а число уникальных посетителей – на 59%. Теперь их 89,8 миллиона человек. Чаще всего на сайт заходили с помощью смартфонов и планшетов. Увеличение трафика в этом сегменте составило 45%.
На mos.ru во время самоизоляции горожане могут оплачивать телефон и услуги ЖКХ, контролировать содержание подъездов и передавать показания приборов учета.
Чтобы получить Единый платежный документ (ЕПД) для оплаты коммунальных услуг, нужно зарегистрироваться, указав адрес квартиры и код плательщика, который есть в квитанции. В сервисе "Мои платежи" можно погасить штраф за нарушение ПДД и судебные задолженности, пополнить баланс телефона или оплатить интернет. Доступна услуга "Автоплатеж".
В мобильных приложениях также появляются новые возможности. С апреля в сервисе mos.ru "Моя Москва" добавили функцию оплаты счетов за электричество. В приложении можно также оплатить единый платежный документ (ЕПД), транспортные штрафы и детские кружки и секции, в разделе "Мой дом" – передать показания счетчиков электроэнергии.
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