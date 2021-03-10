Возложение цветов и шествие "Бессмертного полка" организуют в Можайском районе

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Легкоатлетический забег для взрослых и детей, возложение цветов и районное шествие "Бессмертного полка" организуют в Можайском районе Москвы ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал телеведущий и один из организаторов мероприятий Евгений Попов.

"Крайне важно, чтобы жила память о войне, о людях, отстоявших свою землю и победивших фашизм. Молодые россияне должны знать, кто дал им возможность жить в мирной стране, строить планы на счастливое будущее", – сказал Попов.

Отмечается, что районное шествие "Бессмертного полка" станет альтернативой для тех, кто не сможет присоединиться к акции в центре столицы. Программу мероприятий подготовила управа района совместно с Советом ветеранов, молодежными организациями и при поддержке Попова.

Ранее сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" России Елена Цунаева сообщила, что в 2021 году акция может быть организована в двух форматах – онлайн и офлайн.

Она также обратила внимание, что благодаря акции, проводимой в Сети, становится возможным выставить в единый строй всех защитников Отечества, среди которых и те, чьи потомки находятся за рубежом.

В 2020 году парадные расчеты прошли по Красной площади 24 июня. Акция "Бессмертный полк" состоялась в День Победы в онлайн-формате.