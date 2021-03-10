Глава столичной полиции Олег Баранов выступил в Мосгордуме

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В столице в прошлом году было отмечено сокращение количества грабежей на 36,3%, разбоев – на 35,5%, а общее число краж снизилось на 8,4%. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по столице Олег Баранов в ходе выступления в Мосгордуме.

"В 2020 году отмечено сокращение числа убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей, разбойных нападений, краж", – подчеркнул Баранов.

При этом он отметил, что резко увеличилось число дистанционных преступлений в области безналичных платежей и мобильного банкинга. По его словам, в этой сфере за прошедший год было раскрыто 1 679 преступлений, которые совершили ОПГ. Также в городе пресекли 61 преступление террористической направленности.

Баранов подчеркнул, что в раскрываемость преступлений большой вклад вносит программа "Безопасный город".

"За год с использованием систем видеонаблюдения раскрыто более 5 тысяч преступлений. Эффективность применения систем видеонаблюдения в раскрытии преступлений имеет ежегодный рост на 15-16%", – рассказал начальник ГУ МВД России по столице.

В настоящее время система оснащена модулем распознавания лиц, напомнил Баранов. Он добавил, что благодаря системе "Безопасный город" задержали 263 преступника из федерального розыска.

Также начальник столичного управления МВД отметил, что в прошлом году полиция следила за проведением около 11 тысяч массовых мероприятий.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что благодаря системам безопасности, установленным в Москве, преступники в скором времени перестанут орудовать в столице.

Собянин отметил, что в настоящее время видеокамерами оснащены подъезды домов, вестибюли и станции метро, автобусы и многие общественные места, поэтому преступникам нигде не спрятаться.

