"Крымская весна": на Тверской пройдут концерты звездных исполнителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Спортивные шоу и открытые тренировки, творческие мастер-классы и интеллектуальные игры пройдут 15 марта в столице в рамках фестиваля "Крымская весна". Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Отмечается, что мероприятия пройдут на Тверской и близлежащих улицах в воскресенье с 10:00 до 20:00.
В пресс-службе подчеркнули, что самое масштабное музыкальное шоу пройдет на сцене напротив Манежной площади. Начало запланировано на 12:30. Как сообщается, в большом концерте примут участие такие звезды, как Стас Михайлов, Григорий Лепс, Лев Лещенко, Валерия и НАZИМА, Елена Ваенга, Лариса Долина, Александр Маршал, МОТ, Нюша, Витас, Александр Ф. Скляр, Сосо Павлиашвили, Денис Клявер, Александр Буйнов, Олег Газманов, Родион Газманов и Снежана Ширяева.
Также для москвичей и гостей города будут работать три сцены на пешеходной Тверской улице.
На сцене между Камергерским и Газетным переулками будет выступать Инна Маликова и "Новые Самоцветы", ORLOVE, группа "Чичерина", "ДИСКОТЕКА АВАРИЯ", "ГРАДУСЫ" и многие другие.
А на сцене между домами 8к2 и 15 по Тверской улице выступят Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Игорь Бутман и его квинтет, ансамбль "Самоцветы", группы Uma2rman, "Моя Мишель", "Кот Билли Бонса" и музыкальный проект солиста театра "Геликон-опера" Дмитрия Янковского – NeoClassic.
В пресс-службе отметили, что посетить выступления могут все желающие бесплатно.
Фестиваль "Крымская весна" пройдет в столице с 14 по 22 марта. В этом году мероприятия проведут на 14 городских площадках. Кроме того, фестиваль пройдет и на территориях парка "Зарядье" и Парка Горького. Проведение мероприятий запланировали на различных площадях и бульварах в центре Москвы.
В программу фестиваля войдут различные мастер-классы, концерты, театрализованные представления. Также на площадках проведут творческие занятия и традиционные народные игры. Кроме того, посетителей будут ждать крымские блюда и сувениры, привезенные с полуострова.
15 марта Тверская улица станет пешеходной. В этот день с 10:00 до 20:00 горожан будет ждать масштабная праздничная программа "Единый народ – единая страна!".
"Крымской весной" называют присоединение полуострова к России, которое состоялось в 2014 году. 16 марта был проведен референдум, на основании результатов которого 17 марта в одностороннем порядке была провозглашена независимая Республика Крым. А 18-го числа власти полуострова подписали с Россией договор о вхождении территорий в состав РФ.
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