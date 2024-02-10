Жители столицы собрали почти 500 кг корма в рамках акции "Накорми птицу"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице закончилась акция "Накорми птицу", в рамках которой волонтеры передали почти 500 килограммов корма и более 50 деревянных кормушек для зимующих в городе пернатых. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что за два месяца акции москвичи собрали для птиц нежареные семена подсолнечника, тыквы, арбуза, дыни, льна, проса, овса, трав и сорняков, шишки хвойных деревьев, кусочки фруктов и ягод, а также специальный корм. Также жители столицы передали пернатым домики из дерева или съедобных материалов.

В этом году организаторам акции удалось собрать вдвое больше угощений для птиц, чем в прошлый раз – 496 килограммов угощений. Как отметил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, все больше москвичей проявляют интерес к заботе об экологии и животных.

"Вместе с нами эти направления волонтерства помогают развивать уже более 33 тысяч человек", – отметил он.

Организаторы акции напоминают: февраль – это самый непростой период для птиц Московского региона. Природные корма к этому времени уже иссякают, и им становится все труднее добывать пищу из-за морозов и устойчивого снежного покрова.

Ранее депутат Московской городской думы Александр Козлов сообщил, что информирование москвичей о возможностях раздельного сбора мусора способствует росту их экологической сознательности.