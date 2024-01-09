Эколог рассказал о вреде нанопластика

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Исследователи США нашли в бутилированной воде опасную концентрацию нанопластика. Высокий процент содержания этих молекул может негативно отразиться на здоровье людей, сообщает телеканалал "360" со ссылкой на эколога Илью Рыбальченко.

Он рассказал, как можно бороться с повышенной концентрацией пластиковых фрагментов. Нанопластик представляет собой продукт распада пластика, уточнил эксперт. Полимеры стали удобным изобретением, которое используется в самых различных отраслях. При этом пластик не может разложиться самостоятельно, напомнил Рыбальченко.

Сами полимеры бывают разные, в мире создали множество предметов из него. Рыбальченко отметил, что пластиковые фрагменты ученые находят не только в бутилированной воде, но и на Северном полюсе. Пластик распадается на молекулы, но по структуре остается прежним.

"То есть вот эти длинные молекулы могли бы, если бы они разложились на части, стать кому-то удобрением, кому-то пищей, элементом для строительства домика у ракушек. Но этого не происходит", – поделился эксперт.

Вместе с тем он рассказал, что в природе не существует способа, который позволит разложить пластик и сделать его безвредным. Нанопластик способен вызывать онкологические заболевания, а также недуги, связанные с нарушением кроветворной системы. Рыбальченко подчеркнул, что это крайне опасно.

Существенно уменьшить концентрацию вредных фрагментов пластика можно с помощью перехода на биоразлагаемые пластмассы. Цена полиэтилена в разы ниже, в связи с чем бизнес не спешит производить и использовать экологичные виды пластика, уточнил Рыбальченко.

Ранее химики из Колумбийского университета выяснили, что в пластиковой бутылке воды объемом 1 литр в среднем может содержаться около 240 тысяч пластиковых частиц. Они установили содержание в бутилированной воде нанопластика – частиц длиной менее 1 микрометра.