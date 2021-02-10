В Москве установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице до конца текущего года установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Таким образом увековечат память Николая Челнокова, Алексея Леонова, Владимира Касатонова, Федора Акулишнина и Ивана Злыденного", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мемориальные доски появятся на фасадах домов, где они жили или работали.

"Это добрая традиция, ежегодно в Москве устанавливается пять-семь мемориальных досок в честь героев нашей страны. В церемонии открытия участвуют представители ветеранских организаций, военных учебных заведений, жители города", – приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Мемориальную доску дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Николаю Челнокову установят по адресу улица Новопесчаная, дом 19, корпус 3.

Мемориальная доска дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации и летчику-космонавту Алексею Леонову будет установлена на фасаде дома 7 на улице Маши Порываевой.

Мемориальная доска на доме 31/13 в переулке Сивцев Вражек появится в память о Герое Советского Союза адмирале флота Владимире Касатонове.

Мемориальная доска на фасаде дома 90 на Ленинском проспекте появится в память о Герое Советского Союза, участника ВОВ Ивана Злыденного.

На улице Маршала Бирюзова, доме 8, корпусе 1, откроют мемориальную доску в честь Героя Советского Союза гвардии капитана Федора Акулишнина.

"Память об этих летчиках, военачальниках и участниках ВОВ, а также их подвигах будет увековечена для будущих поколений", – отметил руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Ранее в Москве установили мемориальную доску Юрию Лужкову. Табличка с портретом Лужкова в кепке выполнена в темно-коричневом цвете. Рядом с портретом изображена карта Москвы, а в правом нижнем углу нанесено изображение пчелы. Авторами мемориальной доски стали член-корреспондент Российской академии художеств Игорь Бурганов и заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский.

Кроме того, мемориальную доску народному артисту СССР Владимиру Этушу открыли на фасаде дома 2/9 в Гранатном переулке в Москве, где артист прожил более 40 лет.