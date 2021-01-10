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Москва 24

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Город

18:20

Жилой комплекс "Царицыно" могут достроить до конца года

город строительство

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Жилой комплекс "Царицыно", располагающийся на юге Москвы, могут достроить в октябре–декабре 2021 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что вопрос по первой очереди данного ЖК был решен в октябре прошлого года. В эксплуатацию ввели 5 корпусов на 1 210 квартир.

"Сейчас ведем работу по достройке второй очереди, это корпуса №23, 24, 25, 27, 28/29, 30, 31. Согласно "дорожной карте" корпуса планируем ввести в IV квартале 2021 года", – подчеркнул Бочкарев.

Он добавил, что новое жилье во второй очереди жилого комплекса ждут около 3 тысяч дольщиков.

Ранее застройщик получил разрешение на ввод пяти корпусов в жилом комплексе "Саларьево парк" на территории ТиНАО. В этом году дольщики ЖК начнут получать ключи от квартир в этих пяти корпусах. Они рассчитаны на 2 428 квартир.

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