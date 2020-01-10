Гостей "Путешествия в Рождество" в выходные ждет обширная программа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В предстоящие выходные гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" ждут различные мероприятия, которые будут проходить с 10:00 до 22:00, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Посетителей ждут тематические "рождественские" концерты, спектакли, в том числе представления кукольных театров со всей России от проекта "Золотая маска в городе" и интерактивные постановки", – говорится в сообщении.

В субботу и воскресенье на площади Революции можно посмотреть шоу "Короли и Королевы льда" с участием знаменитых фигуристов.

На Манежной площади пройдут концерты ярких творческих коллективов. С 12:00 до 20:00 запланированы различные мастер-классы для детей и взрослых.

Каждый день для детей от 3 до 6 лет на фестивале работают два сноуборд-парка. Один из них находится на Новом Арбате, а второй – на Тверском бульваре.

Отмечается, что на площади Славы в субботу Театр кукол Республики Карелия покажет спектакль "Юлениссе".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что фестиваль "Путешествие в Рождество" будет работать до 31 января. Фестиваль должен был завершиться 12 января.

"Путешествие в Рождество" проходит на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".

Фестиваль "Путешествие в Рождество" скрасит первые рабочие будни

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля совершат путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.

