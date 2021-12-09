Столичных автомобилистов призвали к внимательности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичных автомобилистов призвали к внимательности и осторожности на дорогах из-за непогоды. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.
Водителей попросили соблюдать дистанцию, а также избегать необоснованных маневров и резких торможений.
"Из-за погоды создаются затруднения для проезда, на дорогах очень скользко. Движение станет свободней после 20:00, однако сложные погодные условиях сохранятся до утра", – говорится в сообщении.
Москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом, так как по выделенным полосам общественный транспорт и такси едут быстрее личного.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о погоде, которая ожидается в столице в ближайшие дни. Он уточнил, что ослабление морозов ожидается в воскресенье, а в понедельник установится температура до -1...-3 градусов.
По словам метеоролога, фронтальная зона атлантического циклона подходит с запада, из-за этого могут выпасть небольшие осадки в виде снега.
Московским водителям порекомендовали отложить поездки до 20:00
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