Синоптик рассказал, когда в столице ослабнет мороз

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о погоде, которая ожидается в столице в ближайшие дни. Об этом сообщает RT.

"Нам стоит ожидать два с половиной холодных дня с температурой ночью и утром -15...-20 градусов. Днем будет от -10 до -15, но при этом голубое небо и солнце", – отметил он.

Шувалов уточнил, что ослабление морозов ожидается в воскресенье, а в понедельник установится температура до -1...-3 градусов. По словам метеоролога, фронтальная зона атлантического циклона подходит с запада, из-за этого могут выпасть небольшие осадки в виде снега.

"Вот это ослабление морозов и потепление охватит практически весь север, который долго замерзал, и весь север европейской территории России", – добавил Шувалов.

В ночь на 9 декабря в Москве впервые этой зимой ударили 10-градусные морозы. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров показали -10,2 градуса. На Балчуге температура понизилась до -9,1 градуса, в Тушине – до -10,9.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что морозы в Москве сохранятся до конца недели. По его словам, в пятницу ночью в столице столбики термометров могут опуститься до -15…-17 градусов, а днем температура составит -11…-13 градусов. Такая погода сохранится и в субботу, однако уже в воскресенье столбики термометров поднимутся до -9…-14.