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Арку в парижском стиле над входом на станцию метро "Киевская" временно демонтировали, ее вернут после установки навеса. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.

Специалисты комплекса городского хозяйства на данный момент проводят благоустройство территории, в том числе устанавливают навесы над входами в метро по принципу "сухие ноги".

Ранее сообщалось, что дублирование указателей на фарси и узбекском языке помогло снизить загрузку вестибюлей станций московского метро "Прокшино" и "Лесопарковая" на 50%.

Надписи на указателях этих станций на русском языке нанесли черным шрифтом, размер которого на 30% больше дублируемых языков. Вспомогательные надписи нанесли светло-коричневым цветом.

