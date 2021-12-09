Памятник работникам автозавода "Москвич" открыли в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве открыли памятник "От станка на фронт" работникам автозавода "Москвич", погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил скульптор Микаэль Согоян.

Памятник выполнен из бронзы в соавторстве с Ваге Согояном. Скульптуру обрамляют ели, а также две гранитные стелы почти три метра высотой. К зрителю обращен труженик завода, уходящий на фронт летом 1941 года.

"Сделав твердый шаг чуть с заметным наклоном туловища, образ заводчанина силуэтом и единым порывом перевоплощается в грозную защиту Отечества, чему свидетельствует выпад рукой, крепко сжимающей ружье", – сказал Согоян.

Кроме того, на стелах нанесена текстовая надпись и архитектурно-декоративный рисунок, смонтирована литая эмблема завода из бронзы. Таким образом скульпторы хотели выразить главный тезис о том, что победа была достигнута силой, духом и совестью советского человека.



"Именно в этой фигуре воплощена аллегория замысла: заводчанин, теперь уже боец, от станка и столь родных стен вступает в жизнь иную, деля ее на до и после, при этом в его движении заложена скорая победа над вероломным врагом и желание снова вернуться в мир труда, созидания и веры в светлое будущее", – добавил Согоян.

Ранее памятник маршалу Советского Союза Александру Василевскому открыли в Москве у здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной. Композиция представляет собой фигуру военачальника в полевой форме с накинутой на плечо шинелью.

