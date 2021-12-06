Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

09:58

В столице отремонтируют памятник конструктору вертолетов Михаилу Милю

город

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В ближайшие два года в столице отремонтируют памятник выдающемуся конструктору вертолетов Михаилу Милю. Проект утвердил московский департамент культурного наследия, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

"Будет проведена расчистка монумента и устранение всех дефектов как на самом бюсте, так и на постаменте. Проект работ был ранее согласован ведомством. Они пройдут по заказу города в 2022–2023 годах",– сообщил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Планируется, что плиты на площадке вокруг памятника будут заменены. Специалисты промоют со специальным средством бронзовый бюст, посвятительную табличку и постамент, очистят бронзу и приведут в порядок покрытие из патины. Кроме того, швы заделают и загерметизируют, а после памятник покроют защитными составами на основе воска.

В военные годы Михаил Миль занимался усовершенствованием боевых самолетов, а также участвовал в разработке противотанкового ружья. Он разработал вертолет Ми-1.

Ранее памятник маршалу Советского Союза Александру Василевскому открыли в Москве у здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной. Композиция представляет собой фигуру военачальника в полевой форме с накинутой на плечо шинелью. Он сидит за рабочим столом над картами боевых действий и стратегических планов. Лампа, которая лежит на рабочем столе, зажигается с наступлением темноты и освещает карты Маньчжурской операции.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать