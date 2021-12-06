В столице отремонтируют памятник конструктору вертолетов Михаилу Милю

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В ближайшие два года в столице отремонтируют памятник выдающемуся конструктору вертолетов Михаилу Милю. Проект утвердил московский департамент культурного наследия, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

"Будет проведена расчистка монумента и устранение всех дефектов как на самом бюсте, так и на постаменте. Проект работ был ранее согласован ведомством. Они пройдут по заказу города в 2022–2023 годах",– сообщил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Планируется, что плиты на площадке вокруг памятника будут заменены. Специалисты промоют со специальным средством бронзовый бюст, посвятительную табличку и постамент, очистят бронзу и приведут в порядок покрытие из патины. Кроме того, швы заделают и загерметизируют, а после памятник покроют защитными составами на основе воска.

В военные годы Михаил Миль занимался усовершенствованием боевых самолетов, а также участвовал в разработке противотанкового ружья. Он разработал вертолет Ми-1.

Ранее памятник маршалу Советского Союза Александру Василевскому открыли в Москве у здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной. Композиция представляет собой фигуру военачальника в полевой форме с накинутой на плечо шинелью. Он сидит за рабочим столом над картами боевых действий и стратегических планов. Лампа, которая лежит на рабочем столе, зажигается с наступлением темноты и освещает карты Маньчжурской операции.