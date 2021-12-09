На Павелецкой площади завершилось строительство подземного торгового комплекса

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На Павелецкой площади завершилось строительство подземного многофункционального торгового комплекса, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект возвели в составе транспортно-пересадочного узла "Павелецкий" в районе Замоскворечье. Долгие годы на этом месте находился незавершенный объект строительства. Так Москва избавилась от известного долгостроя.

На крыше на одном уровне с землей благоустроили пешеходную площадь со сквером, фонтаном и пешеходными дорожками, обустроили детскую игровую площадку. По словам Бочкарева, согласно проекту, на пяти подземных этажах разместятся торговые галереи с магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, фуд-корты, кафе, бары и рестораны, предприятия сферы услуг, комнаты матери и ребенка.

Общая площадь комплекса составляет 73 тысячи квадратных метров. Этажи с минус первого по минус третий объединили многосветными пространствами. На минус первом этаже предусмотрели примыкание к существующему подземному переходу метро.

В здании установили эскалаторы и лифты. Для удобства автовладельцев организовали подземный паркинг на 277 машин.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что по результатам итоговой проверки ведомство выдало заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. Уже готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили благоустройство сквера в 12-м микрорайоне Марьина на юго-востоке города. Здесь обновили дороги и тропинки, а также разместили инфраструктуру для досуга и занятий спортом.