На Павелецкой площади завершилось строительство подземного торгового комплекса

13:12
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На Павелецкой площади завершилось строительство подземного многофункционального торгового комплекса, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Объект возвели в составе транспортно-пересадочного узла "Павелецкий" в районе Замоскворечье. Долгие годы на этом месте находился незавершенный объект строительства. Так Москва избавилась от известного долгостроя.
На крыше на одном уровне с землей благоустроили пешеходную площадь со сквером, фонтаном и пешеходными дорожками, обустроили детскую игровую площадку. По словам Бочкарева, согласно проекту, на пяти подземных этажах разместятся торговые галереи с магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, фуд-корты, кафе, бары и рестораны, предприятия сферы услуг, комнаты матери и ребенка.
Общая площадь комплекса составляет 73 тысячи квадратных метров. Этажи с минус первого по минус третий объединили многосветными пространствами. На минус первом этаже предусмотрели примыкание к существующему подземному переходу метро.
В здании установили эскалаторы и лифты. Для удобства автовладельцев организовали подземный паркинг на 277 машин.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что по результатам итоговой проверки ведомство выдало заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. Уже готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что в Москве завершили благоустройство сквера в 12-м микрорайоне Марьина на юго-востоке города. Здесь обновили дороги и тропинки, а также разместили инфраструктуру для досуга и занятий спортом.
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