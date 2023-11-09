Город выставил на торги права на размещение елочных базаров в СВАО Москвы и в Зеленограде

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Предприниматели смогут получить от города права на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) для продажи елей, сосен и лапника на северо-западе Москвы и в Зеленограде. Об этом сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Вопрос передачи прав на ведение деятельности будет решен путем торгов. Места площадью 15 и 20 квадратных метров располагаются около торговых центров, супермаркетов, жилых кварталов и остановок общественного транспорта.

"С победителями подпишут договоры на пять лет. Они смогут ежегодно в конце декабря устанавливать нестационарные торговые объекты на специально выделенных участках для продажи елей и сосен", – цитируют Щербакова на портале мэра и правительства Москвы.

Подать заявки на участие в торгах можно до 24 ноября и 8 декабря. Торги пройдут на площадке "Росэлторг" 29 ноября и 13 декабря соответственно.

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