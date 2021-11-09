Новое светотехническое шоу запустят в павильоне "Макет Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ запустят новое светотехническое шоу "Главные архитекторы Москвы", сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.
Попасть на шоу можно будет с 10 ноября. Оно посвящено главным архитекторам столицы и носит в первую очередь образовательно-просветительский характер.
"Через вклад каждого из зодчих мы следим за развитием города с начала ХХ века, когда Москва стала столицей СССР. Как менялся город, как решались актуальные задачи того времени – все это можно увидеть в новом шоу", – заявил глава ведомства Сергей Левкин.
Он рассказал, что в новом шоу задействуют все технические возможности павильона. Шоу длится 10 минут. Его не включат в общий график показов, поскольку оно носит не развлекательный, а образовательный характер. Шоу будут транслировать для экскурсионных групп по запросу.
Левкин напомнил, что сейчас в павильоне "Макет Москвы" постоянно демонстрируются семь тематических шоу – "Я шагаю по Москве", "Мегаполис Москва", "Лучший город земли", "Архитектурные стили Москвы", "История Москвы", "Москва Булгакова" и "Времена года".
Сейчас экскурсии проводятся строго по предварительной записи. Максимальное количество участников составляет 20 человек.
Ранее сообщалось, что с 2017 года павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 1 миллиона человек. За четыре года работы специалисты провели семь тысяч экскурсий, две тысячи из которых были организованы для школьников и студентов.
Сергей Левкин отметил, что экскурсии проходят в интерактивном формате, сопровождаются световыми и звуковыми эффектами. Посетители могут узнать интересные факты о макете, а также историю Москвы, градостроительных особенностях города, этапах развития и планах на будущее.
"Это наш город": павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетил миллионный гость
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