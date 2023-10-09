Консультативно-диагностический центр откроют на территории ГКБ № 64

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы

Консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену откроют на территории Городской клинической больницы № 64 по адресу улица Вавилова, дом 61. Об этом заявил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов "Вечерней Москве".

Он отметил, что сейчас на площадке рабочие занимаются устройством внутренних инженерных сетей, внутренней чистовой отделкой, установкой дверей. Скоро начнут поставлять медоборудование. Ввести центр в эксплуатацию планируют в этом году.

В поликлинике разместят зоны лучевой диагностики, приема анализов и введения инъекций, выдачи больничных и рецептов, а также аптеку и кабинеты врачей. Также здесь будут помещения терапевтического отделения, отделения профилактики, зона функциональной диагностики, эндоскопии, дневной стационар на 10 коек, зона реабилитации и зона патронажной службы.

Самые посещаемые кабинеты разместят на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты – на верхних. Для медперсонала создадут комфортные условия работы, оборудуют комнаты отдыха и комнаты психологической разгрузки, в которых врачи смогут поесть, отдохнуть и пообщаться друг с другом.

Кабинеты приема оснастят креслами, шкафами, столами и стульями. Для пациентов сделают зоны ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Также новая система навигации поможет пациентам легко находить нужный кабинет.

Кроме того, в поликлинике установят МРТ, КТ, маммографы, рентген-аппараты и флюорографы, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики.

Ранее сообщалось, что почти шесть миллионов москвичей получают медпомощь в обновленных поликлиниках.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, 200 поликлиник реконструировали в рамках первого этапа реализации нового московского стандарта, во второй включили еще 140 учреждений. В обновленных филиалах пациентов принимают врачи наиболее популярных направлений: терапевты, кардиологи, хирурги, неврологи и другие.

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