В отреставрированном особняке в центре Москвы разместят посольство

В Москве закончилась реставрация особняка Каратаевой-Морозова в Леонтьевском переулке. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

"Работы велись на объекте почти четыре года – и это была первая комплексная реставрация в истории здания", – рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей.

По его словам, при реставрации интерьеров обнаружилось немало интересных деталей: к примеру, изначальные цветовые решения и уникальная цветочная

роспись на потолке одного из залов – букеты, собранные в соответствии с так называемым языком цветов. Реставраторы по крупицам, метр за метром восстанавливали все детали.

В ходе реставрации были усилены фундаменты и перекрытия памятника, выполнена гидроизоляция стен и антигрибковая обработка, отремонтирована стропильная система, восстановлены каналы естественной вентиляции на чердаке.

Реставраторы расчистили фасады, отремонтировали кирпичную кладку, устранили все дефекты стен и вновь оштукатурили поверхности. Кроме того, с особым вниманием специалисты отнеслись к возвращению исторического облика лепному декору фасадов. Реставрация интерьеров также включила работу с такими декоративными элементами, как гипсовый лепной декор, тканевые вставки в зеркала на стенах парадных залов, облицовка камина, зеркала над ними, каминные решетки, потолочная лепнина, полихромная роспись потолков и многими другими.

Отреставрированное здание усадьбы Каратаевой – Морозова в Леонтьевском переулке отдадут под дипломатические нужды. Пока не известно, какое именно посольство здесь разместится. По словам архитектора главного управления по обслуживанию дипкорпуса при МИД России Алексея Очнева, в настоящий момент идут переговоры по этому вопросу.

Здание 1883 года постройки создавалось тремя архитекторами – Александром Каминским, Федором Шехтелем и Адольфом Эрихсоном. В разные годы оно принадлежало ректору Московского университета профессору Прокоповичу-Антонскому, представителям купечества Каратаевой и Морозову. Каждый из хозяев достраивал и менял оформление здания. Позже здесь располагались дипломатические представительства Германии и Кубы, а также Советское информационное бюро и другие организации.

Ранее сообщалось, что более 1300 памятников архитектуры было отреставрировано в Москве за последние годы. Около 500 из этих памятников были отреставрированы за счет средств частных инвесторов.

