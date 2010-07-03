Психологи бесплатно проконсультируют москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты столичной психиатрической службы 10 октября проведут для горожан анонимные и бесплатные консультации. С москвичами поговорят психологи, психотерапевты и психиатры. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"У жителей столицы появится уникальная возможность познакомиться с самыми интересными проектами в области психопрофилактики и психопросвещения, такими как "Сказать не могу молчать", "Только без паники", "Рацион жизни", "Клиника памяти" и другими", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что каждый год 10 октября при поддержке ВОЗ в мире отмечается День психического здоровья. Его целью является повышение информированности населения в вопросах профилактики и лечения расстройств психики.

В центре "Дом на Брестской" специалисты ответят на самые актуальные вопросы.

"Также гости смогут увидеть театральный перфоманс, посетить увлекательные мастер-классы по арт-терапии. Важную и полезную информацию можно будет узнать, став слушателями и участниками психообразовательных семинаров на актуальные темы", – добавили в пресс-службе.

Уточняется, что специалисты проведут мастер-класс и на практике продемонстрируют эффективность технологий применяемых на занятиях с пациентами.

По данным ВЦИОМ, число россиян, постоянно испытывающих стресс, увеличилось с 3 до 8 процентов за последние девять лет. Среди респондентов о частых стрессах чаще всего говорили женщины (29 процентов), а также молодежь возрасте от 18 до 24 лет (29 процентов).

Ранее американские ученые выяснили, из-за чего некоторые люди могут испытывать стресс. Это состояние провоцирует особый белок, который находится в костях. Специалисты в течение 20 лет изучали остеокальцин – гормон, который помогает формированию костей человека. Проводились опыты на мышах, которых подвергли стрессу. У них потом проверяли уровень данного вещества, и оказалось, что он вырос на 50 процентов.