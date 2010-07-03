Психологи бесплатно проконсультируют москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты столичной психиатрической службы 10 октября проведут для горожан анонимные и бесплатные консультации. С москвичами поговорят психологи, психотерапевты и психиатры. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"У жителей столицы появится уникальная возможность познакомиться с самыми интересными проектами в области психопрофилактики и психопросвещения, такими как "Сказать не могу молчать", "Только без паники", "Рацион жизни", "Клиника памяти" и другими", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что каждый год 10 октября при поддержке ВОЗ в мире отмечается День психического здоровья. Его целью является повышение информированности населения в вопросах профилактики и лечения расстройств психики.
В центре "Дом на Брестской" специалисты ответят на самые актуальные вопросы.
"Также гости смогут увидеть театральный перфоманс, посетить увлекательные мастер-классы по арт-терапии. Важную и полезную информацию можно будет узнать, став слушателями и участниками психообразовательных семинаров на актуальные темы", – добавили в пресс-службе.
Уточняется, что специалисты проведут мастер-класс и на практике продемонстрируют эффективность технологий применяемых на занятиях с пациентами.
По данным ВЦИОМ, число россиян, постоянно испытывающих стресс, увеличилось с 3 до 8 процентов за последние девять лет. Среди респондентов о частых стрессах чаще всего говорили женщины (29 процентов), а также молодежь возрасте от 18 до 24 лет (29 процентов).
Ранее американские ученые выяснили, из-за чего некоторые люди могут испытывать стресс. Это состояние провоцирует особый белок, который находится в костях. Специалисты в течение 20 лет изучали остеокальцин – гормон, который помогает формированию костей человека. Проводились опыты на мышах, которых подвергли стрессу. У них потом проверяли уровень данного вещества, и оказалось, что он вырос на 50 процентов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: