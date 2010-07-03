Комплекс для фестивалей и экстремального спорта появится в ТиНАО

11:25
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Комплекс для фестивалей и экстремального спорта построят в ТиНАО вблизи станции метро "Прокшино". Проектирование находятся на завершающей стадии, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.
Объем инвестиций оценивается в 2,1 миллиарда рублей.
"Реализация проекта повысит шансы ТиНАО на проведение здесь крупных масштабных мероприятий, соревнований, грандиозных шоу", – рассказал глава департамента Владимир Жидкин.
Фестивальная зона площадью 43 гектара сможет принимать музыкальные концерты и фестивали, выставки под открытым небом, шоу-показы, а также соревнования по мотокроссу, BMX и другим экстремальным видам спорта.
Фестивальная зона станет частью комплекса Adrenaline Beat. Во всесезонном спортивно-развлекательном комплексе появится природный парк с зонами для бега, катания на велосипедах и еще десятков видов спорта, пляжная и фестивальная зоны, объекты развлечений и торговли, а также девять горнолыжных трасс разной сложности общей длиной 3,2 километра.
Ранее сообщалось, что строительство кинодеревни в ТиНАО начнут уже в 2020 году. Это будет целый полигон в 100 гектаров с масштабными декорациями. Планируется, что в кинодеревне, которую уже называют "московским Голливудом", будут проводить экскурсии и различные фестивали.
Также известно, что в ТиНАО по проекту российского бюро IQ в 2020 году начнут строить фондохранилище для четырех российских и 23 московских музеев. Все здания построят в едином архитектурном стиле на общем круглом стилобате. Внутри расположатся культурно-досуговый центр, зоны хранения экспонатов, административные и технические помещения, экспозиционные залы и торговые галереи.
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