Большой аквапарк появится возле станции метро "Прокшино"

16:50
Фото: stroi.mos.ru
Рядом со станцией метро "Прокшино" в ТиНАО построят аквапарк, офисные комплексы, торговые центры, гостиницу и самый высокий в Москве горнолыжный склон. В развитие территории инвесторы готовы вложить более 40 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.
"Сейчас мы занимаемся планировкой сразу всей территории площадью более 128 гектаров, а проекты будут возводиться очередями, с учетом поэтапного повышения спроса на определенные функции со стороны потребителей и инвесторов", – рассказал генеральный директор ГК "А101" Игнатий Данилиди.
Предполагается, что для аквапарка построят здание площадью около 46,5 тысячи квадратных метров. Там создадут пляжную зону с песком, зону аттракционов для людей разных возрастов. Появится пространство для мероприятий в формате edutainment (сочетание образовательного и развлекательного видов досуга).
Аквапарк станет частью спортивного кластера Adrenaline Beat. Объект проектируется международной компанией, которая специализируется в сфере благоустройства городов, проектировании и эксплуатации горнолыжных курортов, а также туристическом консалтинге.
Станция "Прокшино" на юге Сокольнической ветки метро была открыта 20 июня 2019 года. В перспективе двух-трех лет красную ветку планируется продлить еще дальше – в поселение Сосенское. Длина нового участка метро составит чуть более двух километров, его строительство будет вестись наземно-подземным способом.
Ранее сообщалось, что определен победитель городских торгов на право аренды земельного участка площадью 0,72 гектара в ТиНАО. Концепция проекта предусматривает возведение торгового центра с размещением на его территории продовольственного магазина.
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