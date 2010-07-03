Более 1,6 миллиона человек воспользовались новыми станциями Сокольнической линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 1,6 миллиона пассажиров воспользовались новыми станциями Сокольнической линии столичного метро с момента их открытия. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

"Три месяца как работает новый участок Сокольнической линии. Это, кстати, самая длинная линия московского метро. Жители ТиНАО теперь добираются в центр города на полчаса быстрее. Станции "Коммунарка", "Ольховая", "Прокшино" и "Филатов луг" приняли уже 1,6 миллиона пассажиров", – написал мэр.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал Агентству "Москва", что новыми станциями в сентябре воспользовались на 5 тысяч человек больше, чем летом. В будние дни сентября на станции "Коммунарка", "Ольховая", "Прокшино" и "Филатов луг" в среднем заходят более 26 тысяч человек.

Он отметил, что благодаря открытию нового южного участка Сокольнической линии метрополитен стал ближе к жителям ТиНАО.

Ранее сообщалось, что второй участок Некрасовской линии от станции "Косино" до "Нижегородской" планируют достроить до конца года. В это же время проводятся работы по благоустройству прилегающих территорий.

