В ТиНАО построят торговый центр

12:48
12:48
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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Определен победитель городских торгов на право аренды земельного участка площадью 0,72 гектара, предназначенного для строительства объекта торговли. Участок расположен в поселении Марушкинское по адресу: поселок совхоза Крёкшино, улица Южная, владение 23Г. Организатором торгов выступил департамент по конкурентной политике.
"Участников прошедшего аукциона привлекли перспективная локация участка, его функциональное назначение и адекватная стартовая цена. Три инвестора претендовали на земельный участок. Итоговая стоимость лота составила 287,3 тысячи рублей. Победителем стала компания ООО "ГЕС", которая возведет 500 квадратных метров коммерческих площадей", – сообщил руководитель департамента Геннадий Дегтев.
С победителем аукциона будет заключен договор аренды на 1 год и 6 месяцев. "За это время инвестору необходимо построить на участке объект торговли. После у арендатора будет возможность заключить договор долгосрочной аренды на 49 лет или же выкупить земельный участок по кадастровой стоимости", – прокомментировал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Представитель компании "ГЕС" рассказал, что концепция проекта предусматривает возведение торгового центра с размещением на его территории продовольственного магазина.
Городские земельные аукционы востребованы у столичных инвесторов, отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
"Более 30 земельных участков под строительство объектов капитального строительства было реализовано на городских аукционах с начала этого года, половина из которых были для бизнеса. Уровень конкуренции в среднем составил 3 участника на лот. Срок аренды земли в зависимости от объемов строительства и функционального назначения объектов варьировался от полутора до семи лет", – сказал Владимир Ефимов.
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