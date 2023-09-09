Москвичей предупредили о часовой очереди на "Солнце Москвы" на ВДНХ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Время ожидания бесплатной поездке на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ превышает час. Об этом сообщается в телеграм-канале аттракциона.

"Друзья, мы очень рады вашему вниманию к "Солнцу Москвы". Желающих прокатиться – много! Пожалуйста, учитывайте это при планировании своего визита", – говорится в сообщении.

Посетителям также напомнили, что на площадке аттракциона проходят бесплатные активности. Кроме того, там же для гостей работают кафе и рестораны.

В честь 876-летия Москвы 9 и 10 сентября аттракционы в городе можно посетить бесплатно. Их можно посетить в 21 столичном парке и на ВДНХ. Предварительная регистрация на аттракционы в парках не нужна.



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