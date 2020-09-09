Велотренажер для зарядки устройств появился на станции Опалиха МЦД-2

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На Московских центральных диаметрах теперь можно воспользоваться велозарядкой для гаджетов. Она впервые появилась на станции Опалиха МЦД-2, заявили представители Дептранса столицы в Telegram-канале.

Данную идею ранее предложили пассажиры. "Крутите педали, вырабатывайте "зеленую" энергию и заряжайте телефон или планшет! А специальный экран покажет, какое расстояние и с какой скоростью вы проехали", – сообщили в департаменте.

При этом новая зарядка уже доступна москвичам и гостям столицы в тестовом режиме месяц. "Если пассажирам понравится такой вид зарядки, то тренажеры появятся и на других станциях диаметров", – обращают внимание в пресс-службе Дептранса города.

Ранее в Москве показали новые поезда метро. В пресс-службе мэра и правительства столицы отметили, что поезда "Москва-2020" будут курсировать на Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях метро.