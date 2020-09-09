09:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Оформить документы на работы с объектами культурного наследия теперь можно онлайн, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Также можно получить государственную услугу по выдаче разрешений на реставрацию, консервацию, научное исследование, ремонт, противоаварийные работы, приспособление для современного использования", – говорится в сообщении.
В материале уточняется, что все эти услуги можно будет получить на mos.ru в каталоге услуг в разделе "Бизнес", открыв подраздел "Объекты культурного значения". Кроме того, они по-прежнему будут предоставляться через службу одного окна, которая работает в будние дни по адресу улица Пятницкая, дом 21.
Как рассказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов, специфика сохранения наследия состоит в том, что любые работы на объектах культурного наследия должны быть согласованы.
"Только так можно гарантировать, что исторический облик зданий-памятников будет сохранен. Перевод услуг в электронный вид – тренд времени и, безусловно, очень полезная функция", – приводятся в материале слова Емельянова.
Замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов отметил, что все больше услуг в сфере эксплуатации городской недвижимости и инфраструктуры предоставляется онлайн.
"Благодаря онлайн-формату жители и представители бизнеса могут получить необходимые госуслуги в простой и понятной форме без посещения учреждений. При этом отслеживать все статусы можно в личном кабинете на портале mos.ru", – сказал он.
Ранее стало известно, что согласовать перепланировку жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах теперь можно только онлайн.
С 21 августа документы в бумажном виде больше не принимают. Заявления на получение госуслуги принимают только на mos.ru. Обращаться в центры госуслуг "Мои документы" и в жилищные инспекции больше не нужно.
Чтобы подать заявление, в разделе "Жилье, ЖКУ, двор" нужно выбрать услугу "Согласование переустройства, перепланировки помещения в жилом доме". Она разработана совместно с городским департаментом информационных технологий.
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