Газон в три гектара появился в ТиНАО вместо самостроя

Земельный участок в ТиНАО освободили от незаконных строений. Там появился газон площадью в три гектара.
Речь идет об участке в поселении Новофедоровское на улице Дорожной.
"Выявлено множество ветхих деревянных строений, построек и ограждений, которые были возведены без разрешительной документации. Фактически был осуществлен самозахват территории. Плата за пользование земельным участком в бюджет города не поступала", – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
В итоге все незаконные постройки снесли.
Ранее сообщалось, что на территории столичного района Южное Тушино демонтировали автосервис, автомойку, склад, а также помещения, в которых предоставлялись бытовые услуги населению. Все эти объекты были возведены без разрешительной документации и с нарушениями. Владельцам самостроя пришлось самостоятельно разбирать нелегальные постройки. Освобожденная территория будет благоустроена.
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