Газон в три гектара появился в ТиНАО вместо самостроя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Земельный участок в ТиНАО освободили от незаконных строений. Там появился газон площадью в три гектара.

Речь идет об участке в поселении Новофедоровское на улице Дорожной.

"Выявлено множество ветхих деревянных строений, построек и ограждений, которые были возведены без разрешительной документации. Фактически был осуществлен самозахват территории. Плата за пользование земельным участком в бюджет города не поступала", – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В итоге все незаконные постройки снесли.

Ранее сообщалось, что на территории столичного района Южное Тушино демонтировали автосервис, автомойку, склад, а также помещения, в которых предоставлялись бытовые услуги населению. Все эти объекты были возведены без разрешительной документации и с нарушениями. Владельцам самостроя пришлось самостоятельно разбирать нелегальные постройки. Освобожденная территория будет благоустроена.

