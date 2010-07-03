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Москвички поплавали на Патриарших прудах на надувной лодке
Две москвички попытались сплавиться по Патриаршим прудам на надувной лодке. Развлечение девушек очевидцы засняли на видео.
На кадрах видно, как девушки спускают небольшую лодку на воду и, взяв бумажные стаканчики с напитками, отчаливают от берега. Отплывать далеко москвички не стали, ближе к середине водоема расслабленно улеглись.
Видео собрало десятки комментариев и, похоже, героини ролика подали другим жителям столицы хорошую идею. Однако купаться на Патриарших прудах, как и во всех других водоемах Центрального административного округа, запрещено.
Ранее сообщалось, что дорожный ремонт завершился в шести переулках в районе Патриарших прудов. Ремонт проходил в Богословском, Вспольном, Большом Палашевском, Благовещенском, Ермолаевском и Большом Козихинском переулках.
В этом году ведется комплексное благоустройство в переулках вблизи Патриарших прудов, в порядок приводят не только автомобильные дороги, но и тротуары, газоны и всю городскую инфраструктуру. В ближайшее время в переулках вблизи Патриарших прудов поставят более 150 фонарей с энергосберегающими лампами, более 20 информационных стел, удобные скамейки и урны.
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