На Патриарших прудах завершили ремонт дорог

08:01
08:01
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дорожный ремонт завершился в шести переулках в районе Патриарших прудов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В переулках обновили дорожное покрытие, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемники. Теперь специалисты заканчивают нанесение дорожной разметки", – сообщили в пресс-службе ГБУ " Автомобильные дороги".
Ремонт дорог проходил в Богословском, Вспольном, Большом Палашевском, Благовещенском, Ермолаевском и Большом Козихинском переулках.
В этом году ведется комплексное благоустройство в переулках вблизи Патриарших прудов, в порядок приводят не только автомобильные дороги, но и тротуары, газоны и всю городскую инфраструктуру. В ближайшее время в переулках вблизи Патриарших прудов поставят более 150 фонарей с энергосберегающими лампами, более 20 информационных стел, удобные скамейки и урны. Для автомобилистов сделают парковочные карманы, в которых смогут разместиться около 250 машин.
В 2016 году в этом районе уже привели в порядок Большую и Малую Никитские улицы, а также Большую и Малую Бронные и Спиридоновку. Под землю убрали воздушные кабельные линии, тротуары расширили и замостили плиткой, установили фонари в историческом стиле, высадили деревья и кустарники.
Ранее сообщалось, что на улице Остоженке и в прилегающих переулках начался ремонт фасадов зданий в рамках программы комплексного благоустройства. Планируется обновить фасады 22 домов. Работы ведутся по четырем адресам – это жилые дома в Кропоткинском и Еропкинском переулках, одно нежилое здание на Остоженке. Завершить ремонт планируют осенью. Здания покрасят фасадной краской, устойчивой к солнечному свету и неблагоприятным погодным условиям.
"Большая Москва": Патриаршие пруды
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