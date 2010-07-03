Украденный с Патриарших прудов знак после возвращения возьмут под охрану

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Администрация московского музея-театра "Булгаковский дом", которая инициировала установку на Патриарших прудах знака "Запрещено разговаривать с незнакомцами", возьмет объект под охрану и организует за ним круглосуточное наблюдение, сообщила исполнительный директор музея Наталья Склярова.

Она пообещала, что знак вернут на место к концу этой или будущей недели.

"Мы предпримем дополнительные меры безопасности. Они сейчас разрабатываются совместно с органами полиции. Вероятно, одной из таких мер будет установка дополнительных камер, чтобы знак находился под постоянным наблюдением", – цитирует ее ТАСС.

Знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" украли накануне. По словам Скляровой, судя по всему, это случилось ночью.

Полиция организовала проверку после кражи знака "Запрещено разговаривать с неизвестными" на Патриарших прудах, сообщает Агентство "Москва".

Знак регулярно становится жертвой вандалов – его обливают краской, но чаще всего просто воруют. Аналогичный инцидент произошел в апреле. После этого случая знак пообещали сделать из антивандальных материалов и покрыть дополнительной защитной пленкой.

В очередной раз его восстановили в честь Дня культурного наследия и Международного дня музеев 18 мая. В дальнейшем в "Булгаковском доме" планируют запустить продажу знаков, чтобы предотвратить кражи. Продажи будут открыты в сувенирной лавке музея, начиная со следующей недели.

Знак ʺЗапрещено разговаривать с незнакомцамиʺ появился на Патриарших прудах 19 июня 2012 года, так как именно здесь начинается действие романа Михаила Булгакова ʺМастер и Маргаритаʺ. На знаке изображены три силуэта: Воланд, Коровьев и кот Бегемот. Надпись представляет собой измененное название первой главы романа ʺНикогда не разговаривайте с неизвестнымиʺ.

