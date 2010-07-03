Фальшивого инспектора ЦОДД задержали на Патриарших прудах

В центре столицы задержали мошенника, выдававшего себя за сотрудника Центра организации дорожного движения.
"Гражданин занимался вымогательством, выписывая водителям штрафы за неправильную парковку. Афериста обнаружил инспектор МАДИ, который патрулировал территорию в районе Патриарших прудов", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы учреждения. Подозреваемого доставили в отдел полиции.
В ЦОДД отметили, что патрулирующие улицы инспекторы могут выписать водителю лишь протокол об административном правонарушении, но они не не имеют права принимать деньги.
Все автомобили учреждения окрашены в зеленый цвет. Сотрудники ведомства носят форму ЦОДД и имеют соответствующие удостоверения. Также в ведомстве призвали водителей быть бдительными и при встрече с мошенниками немедленно сообщать в полицию.
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