Фальшивого инспектора ЦОДД задержали на Патриарших прудах

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В центре столицы задержали мошенника, выдававшего себя за сотрудника Центра организации дорожного движения.

"Гражданин занимался вымогательством, выписывая водителям штрафы за неправильную парковку. Афериста обнаружил инспектор МАДИ, который патрулировал территорию в районе Патриарших прудов", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы учреждения. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

В ЦОДД отметили, что патрулирующие улицы инспекторы могут выписать водителю лишь протокол об административном правонарушении, но они не не имеют права принимать деньги.

Все автомобили учреждения окрашены в зеленый цвет. Сотрудники ведомства носят форму ЦОДД и имеют соответствующие удостоверения. Также в ведомстве призвали водителей быть бдительными и при встрече с мошенниками немедленно сообщать в полицию.

