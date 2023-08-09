Три жилых корпуса по программе реновации введут в Измайлове в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Три жилых корпуса на 539 квартир введут в эксплуатация в рамках программы реновации в столичном районе Измайлово в 2024 году. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время монолитные и фасадные работы завершены, ведется кладка стен и перегородок, монтаж инженерных систем. Строители приступили к черновой отделке", – рассказал он.

Здания на Сиреневом бульваре будут объединены подземной парковкой. В отделке фасадов используют облицовочный кирпич и панели бежево-серых и коричневых оттенков. Для оформления подъездов используют витражное остекление.

Из почти 540 квартир 302 будут однокомнатными, а 146 – двухкомнатными. Кроме того, две квартиры будут обустроены под проживание маломобильных жильцов, в частности, в них будут более широкие коридоры и дверные проемы.

Отмечается, что на первом этаже предусмотрят колясочную, кладовые для уборочного инвентаря и технические помещения. В каждом корпусе установят по два лифта грузоподъемностью от 0,6 до 1 тонны. Входные группы выполнят на одном уровне с поверхностью земли.

Своей формой новостройка сформирует закрытое дворовое пространство, в котором разместят спортивную и две детские площадки, предусмотрят зоны отдыха.

Ранее сообщалось, что в столичном Люблине ввели в эксплуатацию дом на 341 квартиру, построенный по программе реновации. Общая площадь здания составила 20 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрели подземную одноуровневую парковку.

