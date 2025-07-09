Свыше 600 зданий в Москве исключено из перечня облагаемых налогом от кадастра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице 611 объектов исключили из списка нежилой недвижимости, которая облагается налогом на имущество от кадастровой стоимости. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития.

Ведомство уточнило, что решение об этом было принято на заседании президиума столичного правительства. Собственники указанных объектов будут уплачивать налог на имущество за текущий год, рассчитанный от среднегодовой стоимости.

При этом в список на 2025 год включили один объект, который соответствует критерию перечня до 1 января. Отмечается, что соответствующие документы о здании поступили только после составления списка.

Городские власти регулярно обновляют список, учитывая изменения в характеристиках объектов в Едином государственном реестре недвижимости или результаты проверок фактического использования, которые проводятся по запросам владельцев.

Переход к исчислению налога на имущество торгово-офисной недвижимости по кадастровой стоимости начался в Москве в 2014 году. Такой метод позволяет более точно оценить реальную стоимость объектов и обеспечить справедливое налогообложение.

Перечень объектов, для которых налог на имущество исчисляется по кадастровой стоимости, ежегодно утверждается столичным правительством и корректируется три раза в год. В 2025 году в него включено более 40 тысяч объектов, в числе которых торговые и офисные помещения, объекты общественного питания и бытового обслуживания.

Ранее Сергей Собянин подписал закон, по которому организации, содержащие особо охраняемые зеленые территории (ООЗТ), освобождаются от необходимости уплаты земельного налога. Документ исключает из налоговых льгот три недействующие нормы и вносит технические изменения в формулировку льготы для объектов спорта.