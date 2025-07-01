Собянин подписал закон о льготе для организаций, содержащих охраняемые зеленые территории

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал закон, по которому организации, содержащие особо охраняемые зеленые территории (ООЗТ), освобождаются от необходимости уплаты земельного налога. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

По действующим нормам право на такую льготу имеют те организации, которым на праве бессрочного пользования были переданы участки особо охраняемых природных территорий (ООПТ) для осуществления их охраны и содержания.

До этого в столице вступил в силу закон, по которому большинство ООПТ регионального значения переведены в статус ООЗТ с сохранением охранного статуса. Поэтому, чтобы организации и далее могли пользоваться налоговой льготой, столичные власти также полностью освободили их от земельного налога.

Кроме того, документ исключает из налоговых льгот три недействующие нормы и вносит технические изменения в формулировку льготы для объектов спорта.

Ранее в столице увеличили в 1,5 раза штрафы за нарушения, допущенные на зеленых территориях города. Кроме того, эта норма относилась и к ООЗТ, что говорило о сохранении прежнего режима регулирования данных территорий.

