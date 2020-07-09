В Москве создали бульвар с кабинетами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общественное пространство с 24 архитектурными объектами в виде кабинетов на двоих создали в районе Гольяново. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Располагается пешеходная зона на Амурской улице. Ее образовали два бульвара протяженностью по 225 метров каждый. Что касается деревянных кабинетов, то их разработала компания – автор площадки "Салют" в Парке Горького. Выполнены они из брусьев и дополнены подсветкой.

Располагается необычный променад вблизи от жилого микрорайона. Территорию ожидает дальнейшее благоустройство. В частности, планируется сформировать рядом ландшафтный парк, установить деревянный амфитеатр, а также открыть спортплощадки, магазины и кафе.

На территории жилого микрорайона уже появилась современная детская площадка, созданная совместно с детскими психологами. Оборудование здесь адаптировано для развития мелкой моторики, координации и баланса.

Ранее стало известно, что с 1 июня в России вступил в силу общий стандарт для озеленения крыш домов. Теперь на жилых строениях можно будет устраивать сады, если позволяет конструкция здания.

