На портале "Узнай Москву" появился маршрут по "Коломенскому"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На портале "Узнай Москву" появился маршрут по музею-заповеднику "Коломенское", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Маршрут протяженностью два километра доступен посетителям сайта, а также пользователям одноименного мобильного приложения в App Store и Google Play.
Во время прогулки пользователи портала познакомятся с историей дворцового села, а также увидят главные его достопримечательности – всего в маршрут включено 10 объектов.
В частности, пользователи портала могут увидеть Спасские ворота, церковь Вознесения Господня и домик Петра I, а также древнюю скульптуру "Половецкая баба" и челобитный столб времен царя Алексея Михайловича.
Все эти места обозначены на интерактивной карте, и нажав на каждую из точек, можно найти подробную информацию о достопримечательности "Коломенского". Весь маршрут займет чуть более часа.
Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл напомнил, что о подмосковном селе Коломенском было известно еще с начала XIV столетия.
"Впервые о нем упоминает духовная грамота Ивана Калиты. Издавна это село, расположенное на высоком берегу над поймой Москвы-реки, служило летней резиденцией московских князей и царей. Особенно любил и обустраивал его великий князь Василий III", – рассказал он.
Шакрыл отметил, что портал "Узнай Москву" предлагает всем желающим прогуляться по музею-заповеднику и узнать о его достопримечательностях много интересного.
Ранее на портале появилось подробное описание экскурсионного маршрута по усадьбе Кусково. Пользователи портала могут увидеть дворец Шереметевых, Большую каменную и Американскую оранжереи, просторный парк с газонами и цветниками, пруды и павильоны, посвященные разным странам Европы.
Самым просматриваемым маршрутом за шесть лет работы проекта "Узнай Москву" стал маршрут "Покажи Москву". Он разработан для тех, кто впервые посетил столицу, и представляет прогулку по 10 достопримечательностям исторического центра.
"Романтический маршрут" стал вторым по количеству просмотров. На третьем месте расположился маршрут "Путешествие в Рождество".
Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием более двух тысяч зданий и сооружений, 636 памятников, 326 музеев, 195 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 106 тематических прогулочных маршрутах.
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