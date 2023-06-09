Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздничные выходные

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Порядка 1,5 тысячи дежурных бригад будут работать в усиленном режиме в Москве в период праздничных выходных. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В преддверии Дня России все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, который предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – цитируют его в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Помимо этого, в столице установили особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Дежурные бригады оснастили необходимой техникой и аварийными источниками электроснабжения.

В период праздничных выходных специалисты будут с особой бдительностью следить за объектами инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Все системы имеют необходимый резерв мощности для обеспечения потребителей ресурсами.

Особое внимание также уделят уборке дорог, тротуаров и дворовых территорий. Для поддержания порядка в городе задействуют коммунальную технику и бригады ручной уборки.

Следующая рабочая неделя в России будет четырехдневной. Это связано с празднованием Дня России 12 июня. Таким образом, трудовые будни начнутся 13 июня и продлятся до 16 июня.



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