График работы ряда соцучреждений Москвы изменится в праздничные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Некоторые столичные социальные учреждения изменят график работы в праздничные выходные, посвященные Дню России. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что поликлиники, надомное соцобслуживание и учреждения социальной помощи продолжат работать, однако некоторые из них перейдут на особый график.

Поликлиники будут работать со взрослыми людьми с 09:00 до 18:00 10 июня, 11 и 12 июня они будут принимать с 09:00 до 16:00. Отделения помощи на дому, кабинеты ОРВИ и травматологические пункты будут работать в часы работы поликлиник. Детские учреждения откроются с 09:00 до 15:00 10 июня, однако с 09:00 до 15:00 11 и 12 июня дети будут получать помощь на дому.

"Женские консультации будут работать 10 июня с 09:00 до 15:00, а на базе одной из женских консультаций административного округа – с 09:00 до 18:00. Одиннадцатого и 12 июня прием будет вестись на базе одной из женских консультаций административного округа с 09:00 до 16:00", – уточняется в сообщении.

Центры государственных услуг уйдут на выходной только 12 июня. Территориальные центры социального обслуживания будут вести работу только по надомным услугам. Работа центров московского долголетия, центра социальной адаптации им. Е. П. Глинки и его филиалов будет строиться в обычном режиме.

Центры занятости "Моя работа", "Моя карьера" и учебный центр "Профессионал" будут закрыты все праздники.

"Выходными эти дни станут и для семейных центров. <...> Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей не работает 12 июня. В остальные дни центр будет оказывать помощь по обычному графику", – добавляется в заявлении.

Кроме того, в День России не будет работать Главархив, однако 13 июня он войдет в обычный график. Также по стандартному времени будут работать государственные ветеринарные клиники.

10 июня Дворцы бракосочетания будут принимать молодоженов по обычному графику. 11 июня свои двери откроют Кутузовский и Шипиловский дворцы бракосочетания.

"В День России пары смогут пожениться во дворцах бракосочетания № 1 и № 4. Они перейдут на обычный график работы на следующий день", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что график работы отделений "Почты России" изменится 12 июня. Этот день станет выходным для всех отделений, кроме круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге. Посмотреть график работы или открытое отделение компании можно на сайте или в мобильном приложении "Почты России".

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