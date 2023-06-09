На тарифы проката "Велобайк" будет действовать скидка 50% в честь Дня России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 10 по 12 июня горожане смогут получить скидку в 50% на все тарифы городского проката "Велобайк". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, доступ к новому электровелосипеду будет стоить 20 рублей вместо 40. Ознакомиться с тарифами можно в веб-приложении "Велобайка".

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в большинстве столичных районов уже можно взять напрокат новые электровелосипеды 2.0. В скором времени 3 тысячи подобных моделей станут доступны в городе. Их оснастили беспроводной зарядкой и более вместительной корзиной.

Новые модели не нужно парковать на станциях и заряжать. Их можно оставить на разрешенных парковках, которые отмечены на карте в приложении.

Для горожан станут доступны 10 тысяч велосипедов. Покататься на них можно даже бесплатно, если привязать к личному кабинету приложения "Метро Москвы" безлимитный проездной "Единый", который записан на карту "Тройка".

В День России в Москве состоится множество различных мероприятий. Сергей Собянин поздравил горожан с предстоящим праздником и пригласил посетить городские гуляния. Например, в "Зарядье" все желающие смогут присоединиться к киномарафону "Они сражались за Родину" от Москино.