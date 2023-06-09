Москвичам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей и жителей других городов на следующей неделе ожидает четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает RT со ссылкой на Роструд.

В ведомстве рассказали, что День России придется на понедельник, 12 июня. В этой связи трехдневные выходные будут длиться в период с 10 по 12 дня, а рабочая неделя – со вторника, 13 июня, по пятницу, 16 июня.

Между тем Сергей Собянин поздравил жителей столицы с наступающим Днем России и пригласил их посетить мероприятия по случаю праздника.

Так, в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет фестиваль под названием "Россия". Посетителей пригласили посмотреть театральные постановки и принять участие в познавательных мастер-классах. В "Зарядье" все желающие смогут присоединиться к киномарафону "Они сражались за Родину" от Москино.

Кроме того, на ВДНХ с 8 по 11 июня проходит туристический форум "Путешествуй!". Экспозиция включает более 50 стендов.

Собянин сообщил о старте исторического фестиваля "Времена и эпохи" в Москве