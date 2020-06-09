Дом по программе реновации в Даниловском районе готовят к вводу в эксплуатацию

14:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Южном округе заканчивается строительство дома для переселения по программе реновации. В настоящий момент на объекте продолжаются фасадные работы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Планируется, что в эксплуатацию дом введут в третьем квартале этого года, рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. Работы продолжаются по адресу 5-й Рощинский проезд, земельный участок 1.
Постройка односекционного десятиэтажного здания осуществляется по индивидуальному проекту. Новый дом будет рассчитан на 70 квартир: 32 однокомнатные, 20 двухкомнатных, 16 трехкомнатных и две четырехкомнатные.
"В Даниловском районе новые квартиры получат жители 31 дома, для начала переселения подобраны пять стартовых площадок", – обратил внимание Загрутдинов.
На придомовой территории дома в ЮАО сделают детскую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки. Кроме того, планируется высадить деревья и кустарники.
В новостройке создадут безбарьерную среду для столичных жильцов. Ранее стало известно, что шесть домов планируют ввести в эксплуатацию в ЮЗАО до конца года. Расселение происходит в районах Академический, Коньково, Котловка и Южное Бутово.
"Это наш город": шесть домов планируют ввести в эксплуатацию в ЮЗАО до конца года
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