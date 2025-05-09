Павильоны "Москва помогает" работают на фестивале "Московская весна Победы"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На фестивале "Московская весна Победы" работают павильоны "Москва помогает", где можно передать подарки для бойцов СВО и юных жителей новых регионов РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

"Мы рады, что горожане активно участвуют в сборе помощи на всех фестивальных площадках. Важно, чтобы товары были новыми, упакованными и с бирками. Все собранные вещи к отправке готовят наши волонтеры", – поделилась председатель комитета Екатерина Драгунова.

Отмечается, что участникам спецоперации обычно передают предметы личной гигиены, носки, стельки и угощения. Детям из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей чаще всего приносят игрушки, конструкторы, книги, а также наборы для творчества и сладости.

Кроме того, москвичи могут отправить посылки и подопечным зооприютов, расположенных на приграничных территориях. Животным обычно передают сухой и влажный корм, поводки, а также наполнители и средства для мытья и дезинфекции питомцев.

Павильоны проекты открыты до конца фестиваля (11 мая) и работают 11:00 до 21:00.

Между тем в рамках фестиваля "Московская весна Победы" в столице до воскресенья, 11 мая, пройдут сотни мероприятий. В субботу, 10 мая, в Кузьминках представят постановку о героизме медсестер на фронте, а 11 мая в Отрадном зрителям покажут представление "Тимур и его команда" по повести Аркадия Гайдара. Все спектакли начнутся в 16:00.

Кроме того, в разных районах Москвы на фестивальных площадках выступят с песнями военных лет популярные российские исполнители, среди которых Валерия, Ирина Дубцова, Стас Пьеха и другие музыканты.



Фотовыставка "Музыка Победы" открылась в сквере Московского метрополитена



